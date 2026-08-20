Гранты для молодых учителей Казани увеличат до 100 тыс. рублей

В Казани увеличат количество молодых учителей, которые получат грантовую поддержку, а сумма выплаты вырастет с 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на августовской конференции педагогических работников.

«В Казани уже несколько лет действует грантовая поддержка молодых педагогов. Ежегодно 50 специалистов получают по 30 тыс. рублей. Но мы отстаем в этой помощи. Поэтому приняли решение, что такой поддержкой будут охвачены 100 молодых специалистов. И увеличиваем сумму гранта», – рассказал он.

Глава города отметил, что эти средства учителя направляют на обучение и профессиональное развитие, приобретение методических пособий и литературы.

«Нам важно, чтобы у учителей было желание учиться. Поэтому готовы количество педагогов еще увеличить», – подчеркнул он.