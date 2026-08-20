На V Казанский глобальный молодежный саммит приедут блогеры-миллионники

На V глобальный молодежный саммит приедут блогеры-миллионники из разных стран мира. Об этом «Татар-информу» рассказал помощник Раиса РТ, руководитель татарстанкого отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«К нам приедут шесть блогеров-миллионников из Марокко, Великобритании, Индонезии, Египта и два из Объединенных Арабских эмират», – пояснил он.

На саммите пройдет несколько сессий, посвященных медиа и коммуникациям, добавил он.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.