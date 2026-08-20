Метшин: Гранты молодым учителям Казани увеличат до 100 тыс. рублей

В системе образования Казани в новом учебном году ожидаются изменения. Планируется увеличить количество молодых учителей, которые получат гранты. Единовременные выплаты также предусмотрены для руководителей кружков по ИИ. Кроме того, продолжится открытие профориентационных классов. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: Марат Мугинов / kzn.ru

«На поддержку казанских педагогов направлено 184 млн рублей»

Новый учебный год система образования Казани встретит большой командой – около 31 тыс. педагогических работников, из них 17 тыс. учителей, рассказал начальник Управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов на августовской конференции педагогических работников, которая прошла в казанском лицее №95.

«За последний год в систему образования города пришли 1,3 тыс. педагогов, в том числе 460 молодых специалистов. Еще 469 человек приняли решение вернуться в профессию после работы в других сферах. 187 педагогов переехали в Казань из других регионов России», – сообщил он.

Ризванов добавил, что в Татарстане действует система материальной поддержки педагогов и за последний год она заметно расширилась. В частности, появились новые меры поддержки для воспитателей и педагогов дополнительного образования, жилищный сертификат и компенсация расходов за аренду жилья для учителей.

По его словам, в общей сложности на поддержку казанских педагогов направлено 184 млн рублей. «Это колоссальная помощь, которая напрямую влияет на закрепление кадров и качество жизни наших педагогов», – подчеркнул он.

Начальник управления также отметил, что особое внимание уделяется подготовке школьников к всероссийским и международным олимпиадам. И в этом году планируется пересмотреть подходы к подготовке их участников.

«Мы создадим казанскую олимпиадную сборную. Давайте уходить от логики, когда школа работает сама по себе. В каждой школе есть сильные педагоги, методики, талантливые дети. Но только объединяя этот опыт, ресурсы и возможности, мы сможем дать школьникам более сильную подготовку», – заявил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам важно, чтобы у учителей было желание учиться»

Тему поддержки учителей продолжил в своем выступлении мэр Казани Ильсур Метшин. Он сообщил, что количество молодых учителей, которые будут получать грантовую поддержку, увеличат.

«В Казани уже несколько лет действует грантовая поддержка молодых педагогов. Ежегодно 50 специалистов получают по 30 тыс. рублей. Но мы отстаем в этой помощи. Поэтому приняли решение, что такой поддержкой будут охвачены 100 молодых специалистов. И увеличиваем сумму гранта до 100 тыс. рублей», – сказал он.

Глава города отметил, что эти средства учителя направляют на обучение и профессиональное развитие, приобретение методических пособий и литературы.

«Нам важно, чтобы у учителей было желание учиться. Поэтому готовы количество педагогов еще увеличить», – подчеркнул он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наша задача – не отгородить школы от этих технологий, а научить детей пользоваться ИИ»

Осваивать новые технологии должны не только дети, но и учителя, иначе они рискуют потерять авторитет в глазах учеников, заявил Метшин, переходя к вопросу об искусственном интеллекте.

«ИИ – не вопрос будущего, а часть сегодняшней реальности. Дети будут жить и работать в мире, где искусственный интеллект станет привычным. Поэтому наша задача – не отгородить школы от этих технологий, а научить детей пользоваться ИИ осознанно, безопасно и ответственно», – заметил он.

В связи с этим в новом учебном году 59 педагогов из 44 казанских школ получат единовременную выплату по 258 тыс. рублей на организацию кружковой работы по искусственному интеллекту в рамках проекта «ИИ-прорыв».

«Важно не только, чтобы этим занимались учителя информатики. Среди победителей на получение выплат – учителя математики, физики, химии, биологии, истории, обществознания, русского языка, литературы, родного языка, педагоги дополнительного образования», – рассказал Метшин.

По его мнению, искусственный интеллект должен стать для школьника инструментом развития, а не способом обойти собственное мышление. «И здесь ключевая фигура – педагог», – подчеркнул он.

«В этом учебном году впервые откроется класс «Команда Казани»

В казанских школах уже создан широкий спектр профессиональных классов под разные интересы и запросы детей. Например, работают классы по космическому, авиационному, инженерному, медицинскому, педагогическому направлениям, напомнил Метшин.

«В этом учебном году впервые откроется класс «Команда Казани» в лицее №107. То, что будущие управленцы города будут уже со школы познавать азы муниципальной работы, служения людям, радует», – отметил он.

Мэр Казани уточнил, что он открывается для одиннадцатиклассников.

Глава города также добавил, что сейчас разрабатывается проект детского центра «Олимп» в Приволжском районе. Кроме того, по его словам, «вернут к жизни» здание рядом с лицеем №170, которое пустовало 22 года. В нем откроется Центр кикбоксинга.

«Здесь появится современный спортивный центр, рассчитанный на прием 180 ребят ежедневно. Их наставниками станут профессиональные и титулованные спортсмены столицы Татарстана. Не должно быть забытых пространств там, где они могут служить людям, особенно если речь идет о наших детях», – сказал градоначальник.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Школьные пространства должны жить с утра и до позднего вечера»

Спортивные площадки, расположенные на территориях школ, должны быть доступны для детей не только в учебное время, убежден Метшин.

«Школьные пространства должны жить с утра и до позднего вечера. Обращаюсь к директорам школ, чтобы пришкольные спортивные площадки сделали доступными в течение не только учебного дня, но и в выходные, и в каникулярное время. Да, есть пропускной режим, но некоторые не то чтобы этим прикрываются, а находят более легкий путь – закрывают на замок. И то, во что город и республика вкладывают средства, пустует. А дети за забором играют на асфальте, в то время когда наши школьные и пришкольные спортивные площадки закрыты», – заявил он.

Мэр Казани заверил, что будут подготовлены соответствующие документы для допуска школьников на спортплощадки в выходные дни и во время каникул.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждый ребенок должен чувствовать себя защищенным в школе, детском саду, по пути домой, дома»

Отдельно Метшин остановился на теме безопасности детей. «Сегодня, когда мы регулярно сталкиваемся с внешними угрозами, этот вопрос выходит на первый план. Каждый ребенок должен чувствовать себя защищенным в школе, детском саду, по пути домой, дома», – подчеркнул он.

По словам мэра, в Казани последовательно укрепляют систему безопасности в образовательных учреждениях, устанавливают контрольно-пропускные пункты, проводят тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях, совершенствуют систему оповещения.

«Но техника и инструкция – это только часть работы. Главное, чтобы каждый педагог, руководитель образовательной организации понимал, что безопасность детей начинается с его личной ответственности, с оперативного реагирования на каждый сигнал об опасности», – заметил он.

Метшин призвал педагогических работников относиться к этому вопросу максимально серьезно и ответственно.

Фото: Марат Мугинов / kzn.ru

«Семейное обучение мы особо не поддерживаем»

Педагогических работников Казани за их труд поблагодарил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Он заверил, что республиканская грантовая поддержка учителей и воспитателей будет продолжена в новом учебном году.

Кроме того, по его словам, продолжится реализация республиканских проектов «Физмат-прорыв» и «Физхим-прорыв», а также появится новый проект – «ИИ-прорыв». Глава Минобрнауки призвал учителей принять в них активное участие.

Не обошел в своем выступлении Хадиуллин тему семейного образования. В Казани на семейном обучении находится более 2,5 тыс. детей, констатировал он.

«Это много – 47% от общего количества. А общее количество в республике – более 5,2 тыс. человек. Семейное обучение мы особо не поддерживаем. Но по закону мы не можем этому препятствовать, должны предоставлять возможности», – заявил министр.

Особую обеспокоенность у него вызывает семейное обучение среди школьников начальных классов, а в Казани таких более 1,2 тыс. детей.

«Они уже с первого класса не приходят в школы, сидят дома, у них нет социализации. Об этом надо думать. Директора школ – это мощная армия, которая способна решить нерешаемые вопросы. Они должны объяснять родителям, почему детям важно приходить в школы и получать полноценное образование», – подчеркнул Хадиуллин.