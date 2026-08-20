Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что только Россия может выступать гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом она сказала во время брифинг, передает пресс-служба МИД РФ.

По словам Захаровой, эту позицию неоднократно высказывал Президент России Владимир Путин.

Представитель МИД также заявила, что, по ее мнению, Запад не заинтересован в существовании Украины как независимого и процветающего государства. Она считает, что в противном случае западные страны проводили бы в отношении Украины другую политику.

Захарова добавила, что курс Запада последних лет, по ее оценке, свидетельствует об отсутствии заинтересованности даже в сохранении Украины как государства.

Интерес западных стран к Украине представитель МИД назвала утилитарным. По ее мнению, они рассматривают страну как территорию для эксплуатации ресурсов, а ее население используют в геополитическом противостоянии с Россией.

Кроме того, Захарова заявила, что Запад рассматривает Украину как плацдарм для создания постоянных угроз России. Конечной целью такой политики она назвала попытку ослабить Россию за счет истощения Украины.

Представитель МИД подчеркнула, что любые ресурсы ограничены. Она также заявила, что будущее нынешних властей Украины, которые она назвала «неонацистским киевским режимом», уже предопределено, однако, по ее мнению, западные страны это не беспокоит.