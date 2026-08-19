Депутаты Госдумы посетили школу и молодежный центр в Лаишевском районе

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов вместе с депутатами Госдумы Иреком Богуславским и Ильей Вольфсоном посетил Лаишевскую среднюю школу №2 имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова и молодежный центр «Белогорье». Об этом сообщает пресс-служба района.

В школе сейчас учатся 515 детей, педагогический коллектив насчитывает 37 человек. В новом учебном году в первый класс пойдут 33 ребенка. В прошлом году школу окончили 19 одиннадцатиклассников, семь из них получили медали.

Школа носит имя Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова, который стал Героем в 17 лет. В учебном заведении работает музей, оформлены экспозиции, посвященные герою, участникам Великой Отечественной войны и женщинам Лаишевского района. Юнармейский отряд школы участвует в районных мероприятиях.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Патриотические проекты реализуются и в других школах района. В частности, в рамках федерального проекта в районе открыли первую «Парту Героя» с участием Героя России Расима Баксикова, который провел для школьников «Урок мужества». В рамках проекта «Лица героев» в музейных стендах размещена информация об участниках СВО.

В лицеях «Инноватика» и «Здоровое поколение» работает фотовыставка «Дети наших героев» с портретами отцов – участников боевых действий. К фотографиям добавлены QR-коды с голосовыми посланиями детей.

Также в школах действует проект «Тихий тыл – громкая правда», посвященный матерям героев. Ученики и педагоги плетут маскировочные сети, изготавливают продукты и необходимые изделия, проводят благотворительные ярмарки и собирают гуманитарную помощь для участников СВО.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

В молодежном центре «Белогорье» представители власти встретились с активной молодежью района. Одной из главных тем стало утверждение Положения о Молодежном парламенте при Совете Лаишевского района. Участники встречи также смогли задать депутатам свои вопросы.

В Лаишевском районе проживают 18,9 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 27,5% населения. На базе молодежного центра работают 11 общественных организаций, объединяющих около 5,4 тыс. человек. При полной укомплектованности ежемесячный охват центра планируется довести до 2,5 тыс. человек.