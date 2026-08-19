В Казани начали тестировать беспилотного робота-газонокосильщика

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Беспилотного робота-газонокосильщика начали тестировать на проспекте Фатиха Амирхана в Казани. Техника предназначена для ухода за городскими газонами, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Испытания проходят по поручению мэра Казани Ильсура Метшина в рамках внедрения беспилотных решений в городское хозяйство. Большой объем работ на одной из крупных магистралей города позволит проверить оборудование в реальных условиях.

Робот используется только для кошения травы и управляется дистанционно одним оператором. В настоящее время в Казани тестируют один экземпляр.

По итогам испытаний специалисты оценят эффективность техники и определят возможности ее дальнейшего применения. Использование дистанционно управляемого оборудования рассматривается в том числе как способ снизить физическую нагрузку на сотрудников и частично компенсировать дефицит кадров в сфере городского хозяйства.

Ранее в Казани уже испытывали наземные беспилотники для уборки снега. Первые роботы-снегоуборщики протестировали в феврале во дворе дома №35 на улице Нурсултана Назарбаева.