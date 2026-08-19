В Сокурах открылось новое здание сельского исполкома

В селе Сокуры Лаишевского района открыли новое здание исполнительного комитета Сокуровского сельского поселения. В церемонии приняли участие глава района Ильдус Зарипов и председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин.

«Это место, где решаются самые важные вопросы жизни поселения: от благоустройства до социальной поддержки. Здесь, как в связующем звене между властью и людьми, будут рождаться решения, от которых зависит комфорт и безопасность более 30 тысяч жителей Сокуров», – отметил Ильдус Зарипов.

Строительство административных зданий в муниципалитетах Татарстана ведется с 2016 года по программе, инициированной Советом муниципальных образований республики при поддержке правительства Татарстана. За это время в регионе возвели 117 новых зданий и капитально отремонтировали 264 административных объекта.

В Лаишевском районе по программе построили четыре здания и еще четыре капитально отремонтировали. До 2030 года здесь планируют возвести еще три административных объекта и провести капитальный ремонт двух.

Сокуровское поселение продолжает активно развиваться. Сейчас здесь насчитывается более 9 тыс. домовладений. В этом году проектируются три детских сада.

На ремонт и развитие дорожной инфраструктуры поселения в 2026 году направили 120 млн рублей. Также установили освещение на участке дороги от Арышхазды до Обухово протяженностью 1,5 км. Между старыми и новыми Сокурами строят 1,2 км пешеходных дорожек.