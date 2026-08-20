МЧС: Персонал 15 школ Татарстана не прошел обучение пожарной безопасности

В 15 школах Татарстана персонал не прошел обучение пожарной безопасности. Об этом на заседании КЧС и ПБ РТ сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин. По его информации, антилидером стал Нижнекамский район, где обучение не прошли сотрудники 10 общеобразовательных учреждений.

«Обслуживающий персонал 15 общеобразовательных учреждений не прошел обучение мерам пожарной безопасности. Данная проблема актуальна для 10 школ Нижнекамского района, 3 школ Набережных Челнов, и по одной школе в Альметьевском и Заинском районах», — рассказал он.

Максим Трущин также подчеркнул важность практической отработки действий при эвакуации и предложил проводить тренировки не менее одного раза в учебную четверть.