Живому чтению и ораторскому мастерству обучат на «Чтецких программах»

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Новый сезон Всероссийской программы по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы «Чтецкие программы» стартует с нового учебного года. Проект реализует Российское общество «Знание» по поручению Президента России Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения РФ и Театрального института имени Бориса Щукина. Программа соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что за первый учебный год мероприятия программы охватили почти 400 тыс. участников в 8 тыс. клубов. На платформе проекта провели около 30 тыс. занятий.

В новом сезоне основное внимание планируют уделить технике живого чтения и ораторскому мастерству. По словам Древаля, эти навыки могут пригодиться школьникам не только на уроках, но и в повседневной жизни. Кроме того, организаторы намерены расширить библиотеку методических материалов, усилить работу с кураторами и приглашать к участию новых спикеров.

В проекте также изменится система поощрения литературных клубов. За каждое занятие, проведенное по готовым материалам программы, клубу будут начислять два балла, а за каждого слушателя, подключившегося к занятию на интерактивной платформе, – еще по одному баллу. Результаты будут суммироваться во всероссийском рейтинге, который планируют регулярно обновлять.

Каждый месяц организаторы будут определять 150 наиболее активных клубов. Участники, занявшие с первого по 25-е место, смогут встретиться с известными артистами, писателями или представителями театральной сферы.

Клубы с 26-го по 55-е место получат наборы подарочной продукции, в том числе книги для пополнения библиотечных фондов и проведения занятий. Кураторы, занявшие места с 56-го по 70-е, смогут пройти повышение квалификации на базе Московского педагогического государственного университета.

Клубам с 71-го по 110-е место предоставят доступ к закрытому курсу Нины Зверевой по ораторскому мастерству на платформе «Знание.Академия». Участники, расположившиеся со 111-го по 150-е место, получат наборы брендированных плакатов. Всем активным клубам, вошедшим в рейтинг, выдадут сертификаты кураторов литературного клуба проекта.

В новом сезоне также обновят «Литературную карту». Она представляет собой привязанный к календарю навигатор, который учитывает юбилеи писателей, государственные праздники и памятные даты и позволяет подбирать произведения для обсуждения в зависимости от возраста школьников.

Продолжит пополняться библиотека готовых сценариев и презентаций. Сейчас в ней доступны 156 материалов, а до конца 2026 года их количество планируют увеличить до 252.

Куратором литературного клуба может стать любой педагог. В проекте могут участвовать учителя русского языка и литературы и начальных классов, педагоги-библиотекари, советники по воспитанию, педагоги-организаторы и дополнительного образования, классные руководители, преподаватели колледжей и вожатые всероссийских детских центров.

Для занятий кураторам предоставляют готовые сценарии, интерактивные презентации и раздаточные материалы. Их адаптировали для трех возрастных групп – учеников 1–4-х, 5–9-х и 10–11-х классов. Зарегистрировать литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».

В сентябре «Чтецкие программы» также станут частью Всероссийской акции «Поделись своим Знанием», которая пройдет с 1 по 30 сентября. Педагоги и приглашенные лекторы смогут проводить открытые занятия, викторины, мастер-классы и дискуссии с использованием методических материалов общества. Участникам мероприятий выдадут сертификаты и начислят бонусы в системе привилегий для просветителей.

В новом учебном году продолжатся и федеральные онлайн-трансляции проекта. Первая состоится 25 сентября в студии Российского общества «Знание» и будет посвящена теме «Когда чтение объединяет: литература в ритме учебного года».

Приглашенный гость расскажет о своих школьных уроках литературы и книгах, повлиявших на его профессиональный путь. Он также покажет, как с помощью интонации, пауз и эмоций можно работать со знакомыми произведениями. Участники обсудят способы сохранить интерес к чтению в течение учебного года, а также техники, которые помогают лучше понимать и запоминать прочитанное.