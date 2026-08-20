76-летняя женщина за рулем KIA разъезжала по встречке на М-7 под Казанью

Пожилая женщина-водитель едет по встречке

Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Казани

Видео, на котором автомобиль KIA Picanto едет по встречке на трассе М-7, опубликовала Госавтоинспекция Казани. Камера видеонаблюдения зафиксировала факт нарушения ПДД 19 августа в 11.30 на 832 километре трассы М-7.

Правоохранители установили личность нарушителя – за рулем легковушки была 76-летняя женщина. Пенсионерку пригласили в подразделение ГАИ, где провели с ней профилактическую беседу. В отношении женщины-водителя составили административный протокол.