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Происшествия 20 августа 2026 18:50

76-летняя женщина за рулем KIA разъезжала по встречке на М-7 под Казанью

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76-летняя женщина за рулем KIA разъезжала по встречке на М-7 под Казанью
Пожилая женщина-водитель едет по встречке
Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Казани

Видео, на котором автомобиль KIA Picanto едет по встречке на трассе М-7, опубликовала Госавтоинспекция Казани. Камера видеонаблюдения зафиксировала факт нарушения ПДД 19 августа в 11.30 на 832 километре трассы М-7.

Правоохранители установили личность нарушителя – за рулем легковушки была 76-летняя женщина. Пенсионерку пригласили в подразделение ГАИ, где провели с ней профилактическую беседу. В отношении женщины-водителя составили административный протокол.

#пенсионерка #выезд на встречку #госавтоинспекции казани
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