Лут: Некоторые хозяйства все еще выбирают контрафактные семена, но наши не хуже

Россия заметно сократила зависимость от импортных семян, однако по яровой пшенице и ячменю доля отечественной селекции по-прежнему проседает. На форуме «Русское поле» в Казани Оксана Лут предупредила: нынешних темпов уже недостаточно, а дальнейший рост потребует более тесной кооперации отрасли.





Основной темой пленарного заседания форума «Русское поле» стали кооперации в селекции и семеноводстве

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас основная площадь находится в местах, где пока заниматься сельским хозяйством нельзя»

Казань уже в третий раз принимает Всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле». «Когда мы три года назад вместе с Республикой Татарстан начинали этот форум, было очень много планов и задач, которые мы сейчас и выполняем», – сказала по видеосвязи на пленарном заседании «От гена до поля. Кооперации в селекции и семеноводстве» министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Еще вчера глава Минсельхоза России Оксана Лут участвовала в форуме «РОСТКИ» в «Казань Экспо» в наряде с подсолнухами, а сегодня должна была выступить уже перед селекционерами и семеноводами на «Русском поле». Однако лично присутствовать в зале IT-парка имени Башира Рамеева министр не смогла и подключилась к пленарному заседанию по видеосвязи.

Форум крайне важен для всей отрасли сельского хозяйства, особенно для растениеводства, подчеркнула Лут, напомнив про национальные цели до 2030 года, обозначенные в указе Президента РФ Владимира Путина.

В частности, необходимо увеличить производство продукции АПК по сравнению с 2021 годом на 25%, ее экспорт – в 1,5 раза, а зависимость от импорта снизить до 17%.

В соответствии с Доктриной обеспечения продовольственной безопасности к 2030 году Россия должна выйти на производство 170 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 56 млн тонн сахарной свеклы, 36,4 млн тонн масличных культур в год.

«Все это достаточно большие цифры для России с учетом климатических условий, в которых мы живем. Конечно, площади нам не хватит никогда. Плюс у нас основная площадь находится в местах, где пока заниматься сельским хозяйством нельзя. Понятно, что климат там меняется, и есть даже какие-то футуристические мысли по поводу того, что скоро мы будем на севере, в Якутии, выращивать зерновые. Но, наверное, для этого должно пройти какое-то время, точно не при нас с вами», – заявила Лут.

Поэтому, по ее словам, необходимо повышать эффективность земледелия. «И, конечно, основную роль здесь играет генетика. У животного, растения, человека генетика – это база. Все остальное подхватывает генетику», – отметила глава Минсельхоза.

За прошлый год доля семян отечественной селекции достигла 69,3% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Какие у нас мысли по поводу доли семян? Мы немного затормозились»

Согласно Доктрине обеспечения продовольственной безопасности, уровень самообеспеченности семенами сельхозкультур отечественной селекции в России к 2030 году должен составить 75%.

«С момента, как мы активно занялись семеноводством, а занялись мы этим с 2022 года, после того, как часть недружественных компаний от нас ушла, мы решили, что у нас должен быть суверенитет по семенам. Это правильно, это важно для достижения цели», – сказала Лут.

За эти годы, по ее словам, уже произошли серьезные изменения. Так, за прошлый год доля семян отечественной селекции достигла 69,3%.

«Хорошо движемся по подсолнечнику и рапсу, по кукурузе тоже. Вчера я увидела много подсолнечника на наших демонстрационных полях. Увидела новых участников рынка, которые занимаются селекцией, которые хотят дальше развиваться. Это очень хорошо. Биологическое разнообразие очень важно. Неважно, какая культура, должно быть биологическое разнообразие в нашем движении. Надеюсь, что каждый год мы будем в этом плане развиваться, будут появляться новые игроки и новые идеи», – заметила министр.

За прошлый год доля семян подсолнечника отечественной селекции составила 58,8%, а в 2022 году было 23%, рапса – 67,8% и 30,6% соответственно.

«Какие у нас мысли по поводу доли семян? Мы немного затормозились. Это нам, как регулятору, видно. Мы все двигаемся параллельными курсами. И мы понимаем, что пока движемся параллельно. Если мы чего-то достигнем, то дальше остановимся. Сейчас мы выходим на такое плато, где дальше тяжело будет двигаться с точки зрения эффективности наших семян, увеличения доли и объема высева в рамках посевной», – подчеркнула глава Минсельхоза.

Яровая пшеница, яровой ячмень – две наши основные культуры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Одна из основных проблем – яровые зерновые: пшеница и ячмень»

Сейчас в России проводится работа по проблемным культурам для импортозамещения. Речь идет о яровой пшенице, доля семян отечественной селекции которой в прошлом году составила 65,2%. С 2022 года произошло снижение на 9,1%.

«Одна из основных проблем – яровые зерновые: пшеница и ячмень. По ним у нас идет провал уже длительный период времени. Яровая пшеница, яровой ячмень – две наши основные культуры. Понятно, что озимая пшеница – наша королева, главная культура. Но сев яровой пшеницы, ячменя больше, чем озимой. Поэтому нужно двигаться по повышению эффективности наших сортов по зерновым яровым», – заявила Лут.

Она добавила, что по семенам картофеля за последние четыре года сделан хороший скачок. Так, в прошлом году доля семян картофеля отечественной селекции составила 12,3%, тогда как в 2022-м было 6,7%.

«Сахарная свекла – это вторая проблемная культура, по семенам которой у нас вообще фактически не было развития. За последние четыре года скачок очень серьезный. По прошлому году мы имеем долю отечественной селекции 24% (в 2022 году – 1,8%, – прим. Т-и). Мы каждый год сокращаем импорт, у нас есть квоты на импорт семян из недружественных стран. Учитывая, что в прошлом году мы неплохо поработали с семенами сахарной свеклы, в этом году рассмотрим возможность не делать квоту на семена сахарной свеклы из недружественных стран», – сообщила министр.

Она уточнила, что внутренние объемы семян сахарной свеклы уже позволяют закрывать собственные потребности.

Нужно стремиться создавать сорта и гибриды, пригодные для всей России, при этом научиться делать это быстро Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кооперация – это то, что нам пока удается не очень хорошо»

Для того чтобы двигаться дальше и не затормозить в количественных и качественных показателях, надо выходить на кооперацию, заявила Лут.

«Кооперация – это то, что нам пока удается не очень хорошо, причем в любых направлениях. Да, сельскохозяйственные кооперативы как-то развиваются, но кооперация в первую очередь – это вопрос доверия. Доверие разных участников этой кооперации, которое должно в итоге выстроиться в определенный результат. Зачем нам нужна кооперация? Нам нужно достигать целей, они у нас как настольная книга – указ Президента РФ. Поэтому всё, что касается растениеводческой продукции от начала до конца, – это важнейшая тема», – подчеркнула она.

Министр добавила, что кооперироваться в рамках различных направлений необходимо для ускорения процессов. «Меня часто критикуют за то, что я говорю о том, что нам надо выходить на два-три года. А многие скептики говорят, что 7–10 лет – нормально, ведь всегда так было, давайте так и будем жить. Но если мы так будем жить, то мы сильно отстанем от всех, и, соответственно, никаких отечественных семян у нас не будет. Поэтому скорость – это очень важно в современном мире и в современном сельском хозяйстве», – заявила она.

Следующее направление в работе, на которое необходимо обратить внимание, по словам министра, – это точность и достоверность. «У нас очень большая страна, мы не можем сосредоточиться на одном кусочке. У нас очень разные климатические условия от севера до юга и не очень простые. Поэтому чем шире мы возьмем нашу географию, одновременно проводя эксперименты с каждой разработкой, тем быстрее придем к универсальности и адресности», – сказала она.

Нужно стремиться создавать сорта и гибриды, пригодные для всей России, при этом научиться делать это быстро, добавила глава Минсельхоза. «После этого мы должны переходить к адресности, что позволит на конкретном участке получить максимум», – заметила она.

«Селекционер разрабатывает, семеновод размножает, хозяйство выращивает уже товар, который мы едим и продаем в другие страны» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Доверяют контрафакту, который непонятно что из себя представляет»

Ключевая задача – центры коллективного пользования, благодаря которым можно выполнять всю цепочку по селекции, убеждена Лут.

«Они нужны для того, чтобы сократить затраты на исследования, при этом получив результат. В ближайшее время будет введен генетический кластер по животноводству «Генбиотех» в Казани. Я спросила у его руководителя: «Сколько у вас участников?» Он мне говорит: «Семнадцать участников там будет, в основном все из республики. И один участник из Китая». Но так не получится. Это специальный центр, на который потрачено много средств, чтобы им могли пользоваться все и получать результат. Поэтому здесь задача как самого центра, так и участников – найти друг друга на рынке и попытаться вместе сделать что-то эффективное», – сказала она.

Министр заметила, что в кооперации есть три главных участника – селекционер, семеновод и хозяйство. «Селекционер разрабатывает, семеновод размножает, хозяйство выращивает уже товар, который мы едим и продаем в другие страны», – пояснила она.

Поэтому в части экспорта, по словам министра, необходимо ориентироваться на климатические условия, почву других государств. «Если мы не будем смотреть на другие страны, тоже начнем отставать», – подчеркнула она.

В завершение Лут отметила, что селекционеры в России за последние годы совершили большой рывок, создав хорошие сорта-гибриды, однако некоторые хозяйства все равно покупают контрафакт.

«Доверяют контрафакту, который непонятно что из себя представляет, стран, не являющихся нам друзьями. Предпочитают его нашим разработкам, которые не хуже. Понятно, что это дорога с двусторонним движением: селекционеры-семеноводы должны заслужить доверие, и хозяйства тоже должны начать доверять. Иначе в этом плане мы так и останемся несуверенной страной», – заключила глава Минсельхоза.

По пополнению набора сортов ключевое место в республике занимает Татарский НИИ сельского хозяйства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан обеспечен семенами отечественной селекции на 80%

Аграрии Татарстана активно используют семена отечественной селекции – уровень самообеспеченности превышает 80%, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В этом году 34% посевов сахарной свеклы засеяны семенами, произведенными на территории России. По кукурузе этот показатель составляет 56%, по подсолнечнику – 65%, рапсу – 68%, сое – 84%, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что значительный рост доли отечественной селекции произошел по подсолнечнику – 11%, а также по сое – 52%.

«По пополнению набора сортов ключевое место занимает Татарский НИИ сельского хозяйства. Всего на полях Татарстана возделывается 35 сортов нашего института, и их доля в посевах республики составляет около 37%», – отметили в министерстве.