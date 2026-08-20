Студенты из Татарстана отправились собирать яблоки в Липецкую область

Двадцать студентов Казанского государственного аграрного университета представят Татарстан на Всероссийском сельскохозяйственном проекте «Агроном-сад» в Липецкой области. Молодые люди будут работать на одноименном предприятии в городе Лебедянь до 10 октября, сообщает пресс-служба студотрядов Татарстана.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что привлечение студотрядов к работе в агропромышленном комплексе помогает восполнять нехватку кадров во время сезонных полевых работ и одновременно готовить специалистов для отрасли.

По его словам, в прошлом году в сельскохозяйственных отрядах по всей России работали более 18 тыс. молодых людей. За летний трудовой семестр они собрали свыше 11 тыс. тонн яблок.

Проект «Агроном-сад» проводится в седьмой раз и является одним из крупнейших проектов сельскохозяйственного направления Российских студенческих отрядов. В этом году на предприятии будут работать более 300 студентов из 16 регионов страны.

Участники проекта собирают урожай яблок, проводят химический анализ и входной контроль продукции, поступающей на склад, а также перевозят яблоки на тракторах.

Перед началом работы студенты проходят профессиональное обучение по профессиям садовода и тракториста. Каждый участник также проходит инструктаж и получает электронный пропуск.

Наиболее активным студентам поручают более сложную работу. Они могут устанавливать специальные сетки для защиты от вредителей, проводить санитарную обработку деревьев и становиться бригадирами.

За работу студенты получают денежное вознаграждение и дипломы-благодарности. Вузы также могут засчитать участие в проекте в качестве производственной практики.

Российские студенческие отряды сотрудничают с компанией с 2020 года. За это время участники движения собрали на предприятии более 55 тыс. тонн яблок.

Проект направлен на привлечение молодежи к работе в агропромышленном комплексе и подготовку кадров для отрасли.

Работу студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи республики в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».