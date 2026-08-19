Обеспеченность семенами сельхозкультур отечественной селекции в РТ превысила 80%

Уровень обеспеченности семенами сельхозкультур отечественной селекции в Татарстане превысил 80%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В этом году 34% посевов сахарной свеклы засеяны семенами, произведенными на территории России. По кукурузе этот показатель составляет 56%, по подсолнечнику – 65%, рапсу – 68%, сое – 84%, рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что значительный рост доли отечественной селекции произошел по подсолнечнику – 11%, а также по сое – 52%.

«По пополнению набора сортов ключевое место занимает Татарский НИИ сельского хозяйства. Всего на полях Татарстана возделывается 35 сортов нашего института и их доля в посевах республики составляет около 37%», – отметили в министерстве.

В системе семеноводства Татарстана задействованы Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, а также 50 сертифицированных семеноводческих хозяйств и семь семенных заводов.