Татарстан вошел в число лидеров России по доле бизнеса в сфере допобразования

Число компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования детей и взрослых в России за год к 1 августа выросло на 6,8% – до 99 567. С начала 2026 года их количество увеличилось на 2,7%, подсчитали аналитики «Контур.Фокуса». В исследовании учитывались организации и ИП, у которых в качестве ОКВЭД указаны соответствующие коды образовательной деятельности.

Больше всего участников рынка дополнительного образования зарегистрировано в Москве – на столицу приходится 15,47% от их общего числа в России. За год к 1 августа показатель в Москве увеличился на 11,1%, до 15 403.

Среди регионов с наибольшей долей такого бизнеса также оказались субъекты с развитой научной и университетской базой. На Московскую область приходится 8,11% от общего числа участников рынка, на Санкт-Петербург – 5,59%, Краснодарский край – 3,65%, Свердловскую область – 3,32%, Башкортостан – 2,61%. Татарстан занимает следующую позицию с долей 2,55%.

Число новых бизнесов в сфере дополнительного образования заметно превышает количество закрывшихся. За семь месяцев 2026 года в России зарегистрировали 8 035 новых участников этого рынка – почти на 51% больше, чем было ликвидировано за тот же период.

Основной рост обеспечивают индивидуальные предприниматели. С начала 2026 года их число в сфере дополнительного образования увеличилось на 3,7%, а за год к 1 августа – на 10,1%, до 76 949. При этом количество юридических лиц за семь месяцев, напротив, сократилось на 1% и составило 22 618 компаний.

Дополнительное образование детей и взрослых остается быстро развивающейся отраслью. По данным правительства России, в 2025 году такими услугами пользовались 87,55% детей в возрасте от пяти до 18 лет.

Одной из причин роста рынка может быть стремление школьников повысить свои шансы на поступление в престижные вузы. Одного школьного образования для этого может быть недостаточно. Значительная часть бюджетных мест достается абитуриентам, которые поступают без вступительных испытаний, например благодаря результатам школьных олимпиад. Это стимулирует родителей активнее вкладываться в дополнительное образование детей.