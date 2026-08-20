В Татарстане бесплатно уточнили границы более 10,7 тыс. объектов недвижимости

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В Татарстане с начала 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о 10 761 объекте недвижимости в рамках комплексных кадастровых работ (ККР), проводимых по госпрограмме «Национальная система пространственных данных». Об этом сообщили в Росреестре Татарстана.

Из них 5 536 объектов – земельные участки, 5 225 – объекты капитального строительства. ККР федерального значения проведены на территории 36 кадастровых кварталов.

До конца года такие работы планируется провести в отношении 25,5 тыс. объектов на территории 116 кадастровых кварталов в Агрызском, Аксубаевском, Алькеевском, Буинском, Дрожжановском, Мамадышском, Менделеевском, Муслюмовском, Сабинском, Спасском, Нурлатском и Ютазинском районах, а также в Казани.

Кроме того, ККР регионального значения до конца года запланированы в Аксубаевском, Буинском, Нурлатском и Тюлячинском районах. Работы охватят 12 кадастровых кварталов и 3 тыс. объектов недвижимости.

Под ККР подпадают кадастровые кварталы с большим количеством земельных участков без установленных границ, массовыми реестровыми ошибками, а также территории, представляющие инвестиционный интерес для республики.

«Комплексные кадастровые работы имеют не только практическое значение для отдельных граждан, благодаря которым они могут бесплатно уточнить границы своих земельных участков, исправить реестровые ошибки, но и стратегическое значение для всего региона: являются одним из инструментов повышения капитализации территории – комплекса мер, направленных на увеличение экономической ценности земель, объектов недвижимости и их вовлечение в экономический оборот. Сегодня именно повышение капитализации территорий становится ключевым фактором для развития жилищного строительства, промышленности, инфраструктуры всей страны и нашей республики, в частности», – отметил руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров.

«В результате выполнения ККР приводится в соответствие описание границ объектов недвижимости – как земельных участков, так и объектов капитального строительства, производится привязка объектов капитального строительства к земельным участкам, исправляются реестровые ошибки. Комплексные кадастровые работы проводятся с целью наполнения ЕГРН точными и полными данными об объектах недвижимости, в частности, они позволяют значительно уменьшить количество объектов недвижимости, содержащихся в ЕГРН без границ или с неуточненными границами, исправить реестровые ошибки», – добавил директор филиала ППК «Роскадастр» «Центр геодезии, картографии и кадастра по ПФО» Ильсур Каримов.

Правообладатели, не согласные с результатами ККР, могут представить письменные возражения в согласительную комиссию, формируемую органом местного самоуправления.

«Если правообладатели объектов недвижимости не согласны с результатами ККР, то они могут представить свои возражения в письменной форме в согласительную комиссию, формируемую органом местного самоуправления. Согласно Федеральному закону «О кадастровой деятельности», это можно сделать с момента публикации извещения о проведении заседания комиссии до дня ее проведения, а также в течение 35 календарных дней после первого заседания согласительной комиссии», – уточнил министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин.