В Татарстане 338 школ используют пожарную сигнализацию с истекшим сроком службы

Более пятой части общеобразовательных учреждений в Татарстане работают с устаревшими системами противопожарной защиты, что приводит к ложным срабатываниям и выездам пожарных расчетов. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности РТ сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«В 338 школах, что составляет более 21% от общего числа объектов, технические средства систем пожарной сигнализации эксплуатируются с истекшим сроком службы — более десяти лет. Это нередко приводит к выходу из строя системы, а также к ложным сработкам, что, в свою очередь, оборачивается ложными выездами подразделений пожарной охраны. За 2025 год пожарные выезжали на 25 ложных вызовов в школы, а за текущий период 2026 года — уже на 17», — рассказал Максим Трущин.

Наихудшее положение дел в этом вопросе отмечается в Азнакаевском, Аксубаевском, Бугульминском, Зеленодольском, Кукморском, Черемшанском районах РТ и в Казани. Так, в столице республики устаревшая сигнализация эксплуатируется в 43 школах, в Кукморском районе — в 28, в Азнакаевском и Бугульминском — по 27 таких школ в каждом.