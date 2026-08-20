Международный уровень и звездное жюри: что ждет гостей «Новой волны» в Казани

Сегодня в Казани состоится церемония открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2026». Концертная и конкурсная программы пройдут с 20 по 26 августа в зале New Wave Hall на территории стадиона «Ак Барс Арена».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участники конкурса – 12 финалистов из четырех стран

В этом году в конкурсе участвуют 12 исполнителей из четырех стран: Флора Бичахчян (Армения), София Рустамова (Белоруссия), ӘMRE (Казахстан), Аркадий Евтушенко (Россия), Анастасия Иванова (Россия), Игнат Изотов (Россия, Татарстан), Лист (Россия), Артем Миньков (Россия), Милана Пономаренко (Россия), Ника Терентьева (Россия), ISTOKIYA (Россия), TROFIM GRANN (Россия).

Председатель жюри – народный артист России Игорь Крутой. В жюри также вошли Игорь Матвиенко, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Лолита, Олег Газманов, Алсу, Ани Лорак, Алексей Чумаков, Anna Asti, Дмитрий Лорен и Люся Чеботина. Музыканты оценят выступления по системе от 6 до 10 баллов. Главная награда – статуэтка «Хрустальная волна» из голубого и черного хрусталя.

В этом году «Новая волна» подарит жителям и гостям Татарстана семь уникальных музыкальных вечеров: торжественные церемонии открытия и закрытия, творческие вечера Игоря Саруханова и Юрия Антонова, концерт к юбилею Раймонда Паулса, вечер премьер членов жюри и гала-концерт звезд российской эстрады.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Звездный состав и шоу-программа

В первый день фестиваля на сцене New Wave Hall выступят Филипп Киркоров, Алсу, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, Дима Билан, Ани Лорак, Александр Буйнов, Лариса Долина, Артур Пирожков, Artik & Asti, Люся Чеботина, Анна Егоян, Виктория Черенцова, Татьяна Куртукова, Роза Зергерли, Мот & By Индия, Юлианна Караулова, Tasso, Владимир Иванов (XIPPO), Хор Академии Игоря Крутого и победитель «Новой волны – 2025» Александр Лим.

Ведущие – Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Лауреаты получат дипломы, специальные призы от партнеров и Приз зрительских симпатий.

Фото: © Светлана Шевченко / РИА Новости

«Интереснее, чем "Интервидение"»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил уровень организации и проведения «Новой волны» в Казани в предыдущие годы.

«Это фестиваль музыки, праздник традиционный, классический, где собирается огромное количество артистов, звёзд», – отметил Пригожин в беседе с «Татар-информом».

Продюсер добавил, что «Новая волна» в Казани превосходит даже международный фестиваль «Интервидение», в котором в прошлом году приняли участие музыканты из 23 стран.

«Намного интереснее и ярче, чем "Интервидение"», – сказал Пригожин, сравнивая два фестиваля.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как «Новая волна» переехала в Казань

Международный конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе Игоря Крутого. До 2014 года он проходил в латвийской Юрмале. С 2015 года – в России: сначала в Сочи, затем в «Сириусе». В 2025 году фестиваль впервые приняла Казань. За всю историю в конкурсе участвовали более 300 исполнителей из 48 стран.

Тогда мероприятие открылось проходом по красной дорожке. Первой на нее вышла Лолита. Она рассказала журналистам, что в Казани уже успела получить в подарок чак-чак, но пока не пробовала – «нужно влезть в концертный костюм». Лолита заверила, что очень любит Казань.

«Всегда любила Казань. Видишь, как город расцветает. Что не исчезает – это добродушие людей. Несмотря на то что столица, нет агрессивности», – отмечала Лолита.

Тогда она также пошутила, что «прошлась по местам Филиппа Киркорова».

В 2025 году конкурс продлился до 26 августа. В звездном составе «Новой волны» 2026 года по сравнению с 2025-м произошли изменения: программу покинули Николай Басков, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Пелагея, Алексей Воробьев и Нюша.