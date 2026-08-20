Собянин и Минниханов посетили завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах

Мэр Москвы Сергей Собянин во время рабочего визита в Татарстан посетил автомобильный завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах вместе с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов и Собянин осмотрели главный сборочный конвейер и пообщались с сотрудниками предприятия. Мощности завода позволяют выпускать около 60 тыс. автомобилей в год. В 2026 году предприятие отмечает 50-летие.

Правительство Москвы остается одним из ключевых заказчиков и партнеров «КАМАЗа». Компания рассчитывает на долгосрочное сотрудничество со столицей по нескольким направлениям.

На полигоне научно-технического центра «КАМАЗ» Минниханову и Собянину показали технику, которую правительство Москвы закупает для городских нужд. Среди представленных машин были автобусы и электробусы для ГУП «Мосгортранс», коммунальная техника для Комплекса городского хозяйства Москвы и грузовики.

Кроме того, им продемонстрировали перспективные модели, которые Москва может закупать в будущем.

«По поручению президента мы совместно с КАМАЗом решаем вопросы технологического суверенитета нашей страны, реализуем целый ряд очень серьезных проектов», – рассказал Собянин журналистам.

Одним из таких направлений мэр назвал коммунальную технику. Сейчас в Москве работают около 10 тыс. машин различной специализации.

Еще одним совместным проектом стало производство электробусов. По словам Собянина, Москва и «КАМАЗ» начали развивать это направление в 2018 году. Мэр назвал созданный на предприятии электробус лучшим в России и Европе. Сейчас более 2,5 тыс. таких машин перевозят миллионы пассажиров в столице.

Собянин также поблагодарил «КАМАЗ» за участие в возрождении завода «Москвич». По его словам, предприятие фактически было создано заново, как и автомобили, которые сейчас выпускаются под брендом «Москвич».

Еще одно направление сотрудничества связано с совместной работой конструкторских бюро и предприятий в Москве и созданием единой экосистемы. Собянин отметил, что партнерство столицы и «КАМАЗа» дает значительный совместный эффект.

Мэр Москвы также поблагодарил Минниханова за многолетнее сотрудничество.

«У нас с республикой давние связи, давние проекты, которые мы реализуем во всех областях социально-экономического развития. И это помогает нам пройти самые сложные периоды в нашей жизни. Мы всегда рядом, всегда друг друга поддерживаем, всегда находим возможности для движения вперед. И Татарстан, и Москва сегодня являются лидерами страны по экономическому развитию, по развитию высоких технологий», – сказал Собянин.

Минниханов, в свою очередь, назвал Москву крупнейшим потребителем продукции предприятий Татарстана. По его словам, российская столица стала примером для республики, а многие реализованные в Москве решения впоследствии были переняты регионом.

«Москва для нас очень крупный и интересный заказчик, потому что каждый контакт мы решаем какую-то сверхзадачу. Создать электробус. Мы, конечно, занимались над этой темой, но когда те требования, которые Москва выставила, – создать электробус самого хай-тек уровня, это был для нас вызов. Мы этим раньше не занимались. Справились с задачей, и продолжаем его развивать», – сказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Доля Москвы в общем объеме производства «КАМАЗа» достигает почти 95% в сегменте электробусов и около 60% в сегменте автобусов. Таким образом, заказы столицы имеют системообразующее значение для всей группы ПАО «КАМАЗ», объединяющей более 100 предприятий в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

В парке московского транспорта и городского хозяйства сейчас работает более 15 тыс. единиц техники «КАМАЗ». Среди них свыше 2,5 тыс. электробусов, около 2,4 тыс. автобусов и более 10 тыс. единиц коммунальной и дорожной техники. Стабильные заказы Москвы позволили «КАМАЗу» разработать новый для России вид общественного транспорта – городской электробус.