В дни пребывания мощей Спиридона Казанский собор будет открыт круглосуточно

21 августа в Казань будет принесен ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. В Казани святыня пробудет до 25 августа. Все это время она будет находиться в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Как информирует мэрия Казани, в эти дни собор Казанской иконы Божией Матери будет открыт круглосуточно. Днем и ночью будут совершаться молебны с акафистом святителю Спиридону, а также вечерние и ночные Богослужения.

Ковчег с мощами торжественно встретят в Казанском соборе 21 августа в 19:00. Затем, ежедневно в 8.00 будут совершаться Божественные литургии, кроме 23 августа – в этот день литургия начнется в девять утра. Вечерние богослужения с полиелеем будут начинаться в 17.00. Ночные Богослужения во все дни пребывания мощей будут начинаться в 23:30.

Также ежедневно будут совершаться молебны – они будут продолжаться с семи утра до десяти вечера.

Прощание с мощами святителя Спиридона состоится 25 августа после Божественной литургии. Затем святыню доставят в Серафимо-Дивеевский монастырь.

Ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского доставили в Россию 17 августа с острова Корфу. До 20 сентября святыню провезут по 13 регионам страны.

«Святитель и чудотворец Спиридон один из наиболее чтимых нашим народом святых. Покровитель нуждающихся и обездоленных, скорый помощник страждущих и всех в бедах сущих, сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь», – рассказал в своем обращении к верующим Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Принесение святыни организовано благодаря поддержке ГТЛК.РФ, ООО «Региональная Энергетическая Компания», ВРНС, Фонда имени Иннокентия Сибирякова, при информационном партнерстве журнала «Фома».