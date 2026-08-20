Жительница РТ, купившая сыну-подростку мотоцикл, пойдет под суд

Жительница Нурлата, купившая своему 16-летнему сыну мотоцикл, пойдет под суд. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

По данным правоохранителей, 15 мая 2024 года женщина купила сыну мотоцикл марки KAYO. При этом она знала, что ее ребенок не имеет водительского удостоверения категории «А». В итоге подросток попал в ДТП, столкнувшись с автомобилем, и получил травмы средней тяжести.

Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее «Тататр-информ» сообщал, что две жительницы Татарстана пойдут под суд – женщины подарили несовершеннолетним сыновьям мотоцикл и мопед. Один из подростков попал в ДТП, получив различные травмы.

19 августа 2026 года в ДТП под Нижнекамском погиб 17-летний питбайкер. Парень врезался в дорожное ограждение, получив травмы, несовместимые с жизнью. Его 18-летняя пассажирка скончалась в больнице.