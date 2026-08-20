В Татарстане планируют запустить туристический ретропоезд «Красная птица»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

В Казани презентовали ретропоезд «Красная птица» – восстановленный электропоезд ЭР9Е 1984 года выпуска, превращенный в музей на колесах. Состав из четырех тематических вагонов планируют использовать на туристических маршрутах Татарстана.

Конкретные направления пока не определены: их будут прорабатывать совместно с туроператорами с учетом туристического спроса. «Красную птицу» также планируют задействовать для перевозки организованных групп на тематические мероприятия.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Электропоезд ЭР9Е № 618 был построен в 1984 году и первоначально состоял из десяти вагонов. Для туристического проекта восстановили четыре. Каждый получил отдельное оформление – «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий» и «Любовь и голуби».

Работа над проектом началась в сентябре прошлого года с разработки идеи и дизайна. Для каждого вагона сначала подготовили макет, затем приступили к восстановлению самого состава и оформлению салонов.

Антураж для вагонов собирали отдельно. Сотрудники искали советские журналы, будильники, посуду и другие предметы у родственников, в деревнях и на специализированных сайтах. Некоторые экспонаты пришлось восстанавливать. Например, старую телефонную будку нашли заброшенной в Пермском крае, перевезли в Нижний Новгород и отреставрировали. Установленный в ней телефон сейчас работает.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В вагонах собрали подлинные предметы советской эпохи: книги и периодику, посуду, весы, печатную машинку, будильники и грампластинки. Среди экспонатов также – восстановленная радиола и холодильник «ЗИЛ» 1960-х годов.

Сам ЭР9Е относится к семейству советских электропоездов переменного тока ЭР9. Как рассказала заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам Волго-Вятской пригородной пассажирской компании Оксана Бибикова, различные модификации поездов этой серии выпускались с 1961 по 1996 год. Всего было произведено более 670 составов.

ЭР9Е могли формироваться из четырех, шести, восьми, десяти и двенадцати вагонов. Их конструкционная скорость составляла 130 км/ч. Восстановленная «Красная птица», как отметили представители перевозчика, сейчас является единственным в России ретропоездом этой серии.

Первый вагон «Красной птицы» оформлен по мотивам мультфильма «Ну, погоди!». В создании интерьера участвовала киностудия «Союзмультфильм». В салоне представлены Волк и Заяц в разных сюжетах, в том числе связанных с железной дорогой. Этот вагон ориентирован в первую очередь на поездки с детьми.

Второй вагон – «Назад в СССР» – посвящен советскому быту. В нем собраны газеты и журналы, будильники, посуда, весы и другие предметы того времени, а также восстановленные радиола с грампластинками и холодильник «ЗИЛ» 1960-х годов. Во время поездки пассажиры смогут попробовать газировку из настоящего советского автомата и пирожки, приготовленные по рецептам того времени.

Третий вагон посвятили Владимиру Высоцкому. В его оформлении участвовал московский музей имени артиста. В салоне установлена его ростовая фигура и оборудована небольшая сцена. Во время туристических поездок ее планируют использовать для концертов и других тематических программ. На первый запуск ретропоезда в Нижнем Новгороде приезжал директор музея, сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Четвертый вагон оформлен по мотивам фильма «Любовь и голуби». В нем воссоздали элементы быта семьи главных героев – печь, самовар, клетчатые занавески и другие детали интерьера. Фильм вышел на экраны в 1984 году – тогда же был построен ЭР9Е № 618.

При восстановлении электропоезда часть оригинальных узлов и агрегатов сохранили и отремонтировали, часть заменили. При этом состав приспособили к современным требованиям пассажиров, в том числе оборудовали зарядными устройствами. По словам Бибиковой, проект рассчитан как на тех, кто помнит поездки в подобных электричках, так и на молодое поколение.

«Люди, которые, например, 70–80-х годов рождения, уже не помнят, как это было: деревянная лавочка, с мамой, пирожком в деревню или за грибами, в резиновых сапогах. Поэтому, я думаю, будет приятно вспомнить те времена, полистать журналы и показать своим детям, что было», – отметила она.

Для туристических поездок предусмотрено и горячее питание. По словам Бибиковой, его можно заказать заранее для организованной группы. Сейчас пассажирам предлагают два основных варианта – картофельное пюре с сосиской или рис с котлетой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До презентации в Казани «Красная птица» уже совершала туристические поездки в Нижегородской области. Состав курсировал в Семенов, Бор и в Дзержинск. Ретропоезд будет базироваться в Нижнем Новгороде. При этом его планируют использовать не только в Нижегородской области: среди возможных регионов называются Татарстан, Удмуртия и Чувашия. Состав может работать на всех электрифицированных железнодорожных направлениях.

Постоянного маршрута «Красной птицы» в Татарстане пока нет. Как рассказал начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров пригородной пассажирской компании «Содружество» Николай Еремцов, конкретные направления будут зависеть от предложений туроператоров и спроса.

«С учетом пожеланий и предложений туроператоров будем прорабатывать оптимальные маршруты, с учетом их потребностей и запросов организовывать курсирование по тем направлениям, которые востребованы со стороны туристов», – сказал Еремцов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, при наличии сформированной группы организовать рейс можно в короткие сроки. Сам состав при необходимости можно перегнать из Нижнего Новгорода в Татарстан примерно за день.

Стоимость поездки будет зависеть от маршрута и набора услуг. В качестве примера на презентации привели поездки в Бор: билет туда и обратно стоил 500 рублей. В эту стоимость не входили дополнительные экскурсии. Отдельно можно включить питание, экскурсионное сопровождение и тематическую программу.