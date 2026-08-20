Ветеран СВО из Тетюш получил 5 млн рублей на расширение бизнеса

Предприниматель из Тетюшского района Булат Хабибуллин получил льготный заем под 1% годовых по программе «Поддержка СВО». Финансирование предоставили в рамках мер поддержки республиканского бизнеса.

Содействие предпринимателю оказали Министерство экономики Татарстана, а также подведомственные ему Гарантийный фонд РТ и Фонд поддержки предпринимательства республики. Поддержка предоставлена в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Хабибуллин занимается производством модульных сооружений и деревянных построек с 2022 года. Предприятие выпускает каркасные дома, бани и беседки. В 2024 году после завершения службы по контракту в зоне СВО он решил продолжить развитие своего бизнеса.

В 2025 году предпринимателю понадобились дополнительные средства для расширения производства, однако собственного залогового обеспечения для получения финансирования оказалось недостаточно.

Гарантийный фонд Татарстана предоставил поручительство по сделке на 3,5 млн рублей в рамках продукта «Поддержка СВО». Это позволило Хабибуллину привлечь 5 млн рублей заемного финансирования в Фонде поддержки предпринимательства РТ по ставке 1% годовых.

Предприниматель является резидентом промышленного парка в Тетюшах. В его команде также работают ветераны боевых действий. Сейчас предприятие развивает производство бань, беседок и скамеек.

В дальнейшем Хабибуллин планирует расширить производство и увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

Программы поддержки ветеранов СВО, занимающихся предпринимательской деятельностью, позволяют получить финансирование в том числе при недостаточном залоговом обеспечении и направить его на развитие бизнеса.

Подробную информацию о государственной поддержке и льготных гарантийных продуктах можно получить по телефонам +7 (843) 293-16-94 и +7 (903) 061-40-18. Информацию также предоставляют в Едином контакт-центре по номеру +7 (843) 524-90-90 и в Гарантийном фонде Татарстана.