Газманов на «Новой волне» в Казани показал журналистам реплику ордена «Дуслык»

Со времен перестройки Казань сделала гигантский шаг – до шикарного города. Об этом заявил журналистам певец Олег Газманов на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026», который во которой раз проходит в Казани.

«Здесь такая архитектура, такие новостройки, театры, музеи. Мне нравится, что здесь осталось единственное в нашей стране Высшее танковое командное училище. Я снимал видеоклип на мою песню «Танки». Я много могу рассказать о Казани», – сказал он.

Газманов сообщил, что в столице Татарстана у него есть настоящий друг.

«И есть люди, которых я могу назвать просто друзьями», – добавил он.

Певец отметил, что ему нравится татарская национальная кухня, особенно мясная, но не сладости.

«Когда я говорю о Казани и в целом о Татарстане, мне хочется улыбаться, потому что у меня только позитивные впечатления, когда я сюда прилетаю. Всегда», – подчеркнул он.

Газманов обратил внимание журналистов на значок, прикрепленный к куртке.

«Это реплика ордена «Дуслык». Орден очень красивый и большой, а эта реплика правильно сделана. Я с гордостью его ношу», – заметил он.

В первый конкурсный день, 21 августа, финалисты «Новой волны» будут исполнять песни Газманова, который входит в состав жюри конкурса, по случаю его 75-летия.

Корреспондент «Татар-информа» поинтересовался, каких сюрпризов музыкант ожидает от их выступлений. На вопрос ответила его супруга Марина, которая пришла на красную дорожку вместе с певцом.

«А у нас как раз это – сюрприз. Ожидаем очень талантливых сюрпризов», – сказала она.