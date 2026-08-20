«Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» в товарищеском матче

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барсом» уступил московскому «Динамо» со счётом 5:3 в товарищеском матче на «ВТБ Арене».

В составе победителей отличились Никита Тертышный, Егор Римашевский, Дилан Сикьюра, Никита Коростелёв и Михаил Меликов.

У «Ак Барса» дубль оформил Артем Галимов, ещё один гол забил Григорий Денисенко.

Напомним, что новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. «Ак Барс» в первом туре примет «Сибирь».

«Динамо» М – «Ак Барс» – 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

1:0 Тертышный (Новиков, Летунов, 16:29)

1:1 Галимов (Семёнов, Марченко, 19:52, 4х4)

2:1 Римашевский (Уил, Пыленков, 37:01, 5х4)

2:2 Денисенко (Пустозёров, Лямкин, 43:17)

3:2 Сикьюра (Уил, 48:35)

4:2 Коростелёв (Зборовский, Шараканов, 57:07)

5:2 Меликов (Бондарь, Зборовский, 58:35, ПВ)

5:3 Галимов (Миллер, Бывальцев, 59:59, 6х4)