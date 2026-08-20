«Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» в товарищеском матче
«Ак Барсом» уступил московскому «Динамо» со счётом 5:3 в товарищеском матче на «ВТБ Арене».
В составе победителей отличились Никита Тертышный, Егор Римашевский, Дилан Сикьюра, Никита Коростелёв и Михаил Меликов.
У «Ак Барса» дубль оформил Артем Галимов, ещё один гол забил Григорий Денисенко.
Напомним, что новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. «Ак Барс» в первом туре примет «Сибирь».
«Динамо» М – «Ак Барс» – 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
1:0 Тертышный (Новиков, Летунов, 16:29)
1:1 Галимов (Семёнов, Марченко, 19:52, 4х4)
2:1 Римашевский (Уил, Пыленков, 37:01, 5х4)
2:2 Денисенко (Пустозёров, Лямкин, 43:17)
3:2 Сикьюра (Уил, 48:35)
4:2 Коростелёв (Зборовский, Шараканов, 57:07)
5:2 Меликов (Бондарь, Зборовский, 58:35, ПВ)
5:3 Галимов (Миллер, Бывальцев, 59:59, 6х4)