В Минмолодежи РТ прошла очная защита грантовых проектов ПФО

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан

В Министерстве по делам молодежи РТ 19 августа состоялась очная защита регионального этапа конкурса грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. По итогам заявочной кампании, проходившей с 3 по 18 августа, на региональный этап поступило 36 проектов, сообщает ведомство.

Участники представили инициативы в трех направлениях: «Культурное многообразие регионов и единство народов Приволжья», «Традиционные ценности» и «Туристический потенциал регионов Приволжья». Наибольшее количество проектов (16) заявлено в направлении «Традиционные ценности». Еще 12 проектов посвящены культурному многообразию и единству народов, 8 – туристическому потенциалу.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан

Заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов отметил, что на защите представлены проекты, предлагающие конкретные решения с учетом особенностей территорий, интересов молодежи и возможностей дальнейшего развития.

«Сегодня на защите мы увидели проекты, которые предлагают конкретные решения и при этом учитывают особенности территории, интересы молодежи и возможности дальнейшего развития. Для нас важно, чтобы грантовая поддержка становилась ресурсом для инициатив, которые после завершения проекта продолжают работать и быть актуальными», – подчеркнул Усанов.

Проекты охватывают широкий спектр тем: сохранение культурного наследия и языков народов Поволжья, межнациональный диалог, семейные и патриотические инициативы, добровольчество, военно-спортивные проекты, цифровые путеводители, интерактивные маршруты и туристические продукты.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан

Презентации оценивала региональная экспертная комиссия из экспертов «Росмолодежь.Гранты», представителей Минмолодежи РТ, образовательных организаций и общественных объединений. При оценке учитывались актуальность, социальная значимость, реализуемость, опыт команды, обоснованность бюджета и другие критерии.

Руководитель АНО «Татарстан – территория возможностей» Камолиддин Бобохонов отметил, что среди участников есть опытные команды, реализующие инициативы не первый год.

«Среди участников есть опытные проектные команды, которые не первый год реализуют свои инициативы. Для нас важно, чтобы региональный этап показал все разнообразие проектов, которые сегодня развиваются в Татарстане. Экспертная комиссия внимательно оценивает каждую инициативу, и мы рассчитываем, что по итогам защиты сможем представить на окружном этапе достойные проекты республики. Желаю участникам удачи, а со своей стороны мы готовы поддержать их и помочь на всех этапах, где это возможно», – сказал Бобохонов.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан

Согласно сообщению, по итогам защиты определят 15 лучших проектов – по пять в каждом направлении. Они продолжат участие в конкурсе и пройдут независимую окружную экспертизу. Окружной финал состоится с 30 сентября по 2 октября в Самарской области на базе молодежного центра «Лесная сказка», где встретятся 84 лучших проекта из всех регионов ПФО.

Конкурс проводится под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на развитие потенциала молодежи. Осенью также пройдут проекты «Герои Отечества» и слет поисковых отрядов «Никто не забыт». Поддержка молодежных инициатив соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».