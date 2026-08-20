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Общество 20 августа 2026 17:44

Известный миф об ухудшении зрения разоблачил эксперт

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Миф об ухудшении зрения из-за стресса развеяла доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова. По ее словам, такого «механизма» влияния переживаний на зрение попросту нет.

«Стресс влиять на глаза не может, но он способен оказывать воздействие на голову. Нет такого физиологического механизма, чтобы стресс приводил к ухудшению остроты зрения. Есть колбочки, палочки, прозрачный свет, мозг — если все отделы функционируют, то изменений не будет. Иногда могут быть истерические потери, но опять же все идет через голову», — сказали Павлова в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, самая главная и печальная ошибка людей — делать самостоятельные выводы. Вместо этого следует узнать точный диагноз и начинать лечение по указанию специалиста.

#офтальмология #зрение #Здоровье
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