Пригожин: «Новая волна» в Казани намного интереснее и ярче «Интервидения»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил опыт проведения Казанью фестиваля «Новая волна».

«Это фестиваль музыки, праздник традиционный, классический, где собирается огромное количество артистов, звёзд», – сказал Пригожин в беседе с «Татар-информом».

Продюсер добавил, что «Новая волна» в Казани превосходит даже международный фестиваль «Интервидение», в котором в прошлом году приняли участие музыканты из 23 стран.

«Намного интереснее и ярче, чем "Интервидение"», – подчеркнул Пригожин, сравнивая два фестиваля.