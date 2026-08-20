Психолог раскрыл механизм, используемый мошенниками для обмана людей

Причины, из-за которых люди попадают под влияние дистанционных мошенников, назвал в эфире «Крым 24» психолог Юрий Ткаченко. Специалист утверждает, что злоумышленники искусственно создают у жертв эмоциональное напряжение. И когда стресс превышает защитный барьер, человек легко поддается манипуляциям.

Ткаченко также отмечает: важную роль играют индивидуально-психологические особенности. К таковым можно отнести социальную бдительность, повышенное чувство долга перед семьей и Родиной. В стрессовой ситуации эти черты актуализируются и оказывают решающее влияние на принятие решений.

О том, какие схемы мошенничества чаще всего используют преступники в РТ и как не попасться на уловки аферистов, – в материале «Татар-информа».