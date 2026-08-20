Минтранс РФ предложил изменить правила техосмотра автомобилей с 2027 года

Минтранс России предложил изменить правила проведения технического осмотра транспортных средств. Новые требования могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Одно из изменений касается автомобилей, которые используются в качестве такси. Перед техосмотром оператор сможет проверить по специальному реестру, есть ли у машины разрешение на такую деятельность.

Если автомобиль зарегистрирован в реестре такси, срок действия диагностической карты будет зависеть от его возраста. Для машин старше пяти лет документ будет действовать шесть месяцев, для более новых автомобилей – 12 месяцев.

Изменится и процедура идентификации транспортного средства перед началом техосмотра. Сейчас оператор проверяет VIN автомобиля, а по новым правилам потребуется также сверить государственный регистрационный номер, марку и модель машины.

Если эти сведения не совпадут с данными в документах на автомобиль, оператор откажет в проведении техосмотра.

При этом основные параметры процедуры менять не планируют. В частности, продолжительность техосмотра для различных категорий транспортных средств останется прежней.