Новые центры промышленной робототехники получат гранты до 500 млн рублей

Минпромторг России и Университет Иннополис объявили конкурс на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники. Проект реализуют в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщает пресс-служба ведомства.

Каждый из новых центров сможет получить грант до 500 млн рублей на три года. Таким образом, максимальный объем поддержки всех 13 центров может составить 6,5 млрд рублей.

Гранты можно будет направить на разработку и вывод на рынок технологических решений в области промышленной робототехники, внедрение роботизированных ячеек и комплексов на предприятиях, а также обучение и подготовку специалистов для отрасли.

Для участия в отборе организация должна представить программу работы будущего центра роботизации. В нее необходимо включить план мероприятий, подробную финансовую стратегию, описание разрабатываемых робототехнических решений, имеющихся ресурсов и кадрового потенциала. Кроме того, потребуется указать стратегических партнеров, которых планируется привлечь к работе центра.

Претендовать на гранты смогут организации, работающие на рынке не менее трех лет и имеющие в штате более 20 сотрудников. Участникам также необходимо подтвердить опыт разработки решений и оказания услуг в сфере промышленной робототехники, квалификацию специалистов и наличие материально-технической базы, необходимой для реализации проекта.

Заявки на конкурс принимают до 14 сентября.