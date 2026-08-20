Михаил Корниенко рассказал в «Алабуга Политех» о трудностях на пути в космос

Летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко выступил на гранд-финале форума «Орбита будущего», который проходит в образовательном центре «Алабуга Политех». Он рассказал участникам о работе в международных экипажах и трудностях, с которыми столкнулся на пути к космическим полетам, сообщает «chelny-biz.ru».

Одной из основных тем выступления стала командная работа в условиях культурных различий. Корниенко работал вместе с американскими, европейскими и японскими космонавтами. По его словам, различия в менталитете сохранялись, однако участникам экипажа удавалось находить общий язык, поскольку во время полета каждый зависит от остальных членов команды.

Наладить взаимодействие также помогали длительные совместные тренировки перед отправкой в космос.

Некоторые профессиональные отношения, отметил Корниенко, сохранились спустя годы после совместной работы. Одним из его коллег по международной программе был японский космонавт, который при встречах до сих пор обращается к нему «Миша-сан».

Космонавт также рассказал о неудачах и медицинских отводах, которые ему пришлось преодолеть на пути к полету. По его словам, достижение масштабной цели почти всегда связано с большим количеством препятствий, однако отдельные неудачи не должны становиться причиной отказываться от нее.

Форум «Орбита будущего» объединил на площадке «Алабуга Политех» 400 молодых людей из 86 регионов России. В течение шести дней команды работают над реальными задачами, предложенными индустриальными партнерами.

Проекты охватывают несколько направлений: гражданскую авиацию и беспилотные летательные аппараты, цифровизацию и искусственный интеллект, биотехнологии и здоровье, инженерию и автоматизацию производства, медиастратегии и профориентацию.

Программа форума построена по принципу полного погружения. Каждый день посвящен отдельной теме – от авиации и космоса до биотехнологий и человеческого потенциала.

Для участников организовали лекции и проектную работу, встречи с космонавтом и представителями Сбера и ВТБ, фестиваль беспилотных летательных аппаратов, вечерние мероприятия. Итогом работы станет защита проектов перед экспертами.

Отдельное внимание организаторы уделяют профориентации. Проектные сессии должны помочь подросткам сделать первый шаг к выбору будущей профессии, а педагогам – познакомиться с новыми подходами к обучению.