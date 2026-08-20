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Происшествия 20 августа 2026 13:41

Жительница РТ получила срок за хищение 4 млн у участника СВО

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Жительница РТ получила срок за хищение 4 млн у участника СВО.

Как сообщает прокуратура РТ, в августе 2023 года жительница Заинска договорилась с военнослужащим, что пока он служит по контракту, положит его деньги себе на накопительный счет. С августа 2023 года по март 2025-го женщина похитила более 3,9 млн рублей с этого счета.

Суд дал виновной 3 года колонии, свою вину женщина так и не признала. В настоящее время прокуратура принимает меры, чтобы добиться возмещения ущерба потерпевшему.

#прокуратура рт #помощь участникам СВО
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