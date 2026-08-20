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Происшествия 20 августа 2026 15:27

Скончалась 18-летняя пассажирка питбайкера, разбившегося под Нижнекамском

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В больнице скончалась 18-летняя девушка, попавшая в ДТП на питбайке в поселке Красный Ключ Нижнекамского района. Информацию о ее смерти подтвердили «Татар-информу» в Госавтоинспекции РТ.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером. 17-летний парень за рулем питбайка ехал вместе с 18-летней подругой. В какой-то момент он потерял управление и влетел в металлическое ограждение. Подросток скончался, а пассажирку госпитализировали.

Прокуратура проводит проверку по данному факту.

#скончалась #дтп нижнекамск
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