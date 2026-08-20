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Общество 20 августа 2026 15:58

Более 50 педагогов Казани получат выплаты на организацию кружков по ИИ

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Единовременную выплату по 258 тыс. рублей на организацию кружковой работы по искусственному интеллекту в рамках проекта «ИИ-прорыв» в новом учебном году получат 59 педагогов из 44 школ Казани. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на августовской конференции педагогических работников.

«Осваивать новые технологии должны не только дети, но и учителя, иначе они рискуют потерять авторитет в глазах учеников. ИИ – не вопрос будущего, а часть сегодняшней реальности. Дети будут жить и работать в мире, где искусственный интеллект станет привычным. Поэтому наша задача – не отгородить школы от этих технологий, а научить детей пользоваться ИИ осознанно, безопасно и ответственно», – заметил он.

По словам Метшина, кружковой работой по ИИ будут заниматься не только учителя информатики, но и математики, физики, химии, биологии, истории, обществознания, русского языка, литературы, родного языка, а также педагоги дополнительного образования.

По его мнению, искусственный интеллект должен стать для школьника инструментом развития, а не способом обойти собственное мышление.

«И здесь ключевая фигура – педагог», – подчеркнул глава города.

#искусственный интеллект #кружковое движение #учителя казани
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