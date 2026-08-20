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Общество 20 августа 2026 17:19

Уроженец Казани Айдар Гашигуллин стал торгпредом России в Киргизии

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Торговый представитель России в Турции, уроженец Казани Айдар Гашигуллин назначен торгпредом РФ в Киргизии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Одновременно Гашигуллин освобожден от должности торгового представителя России в Турции. На этом посту его сменит Айнур Саманов, который до этого представлял РФ в Киргизии. Таким образом, торговые представители двух стран поменялись должностями.

Гашигуллин родился в Казани в 1978 году. В 2001 году он окончил Билькентский университет в Турции по специальности «международные отношения», а в 2011 году – экономический факультет Казанского юридического института МВД России.

С июля 2012 года Гашигуллин занимал должность полномочного представителя Татарстана в Турции. Впоследствии он стал торговым представителем России в этой стране.

#Киргизия #Турция
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