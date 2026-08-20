Хадиуллин: «В Казани на семейном обучении находятся 2,5 тыс. детей – это много»

Более 2,5 тыс. детей, в том числе 1,2 тыс. учащихся начальных классов, находятся на семейном обучении в Казани. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на августовской конференции педагогических работников Казани.

«Это много – 47% от общего количества. А общее количество в республике – более 5,2 тыс. человек. Семейное обучение мы особо не поддерживаем. Но по закону мы не можем этому препятствовать, должны предоставлять возможности», – заявил министр.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает семейное обучение среди школьников начальных классов.

«Они уже с первого класса не приходят в школы, сидят дома, у них нет социализации. Об этом надо думать. Директора школ – это мощная армия, которая способна решить нерешаемые вопросы. Они должны объяснять родителям, почему детям важно приходить в школы и получать полноценное образование», – подчеркнул Хадиуллин.