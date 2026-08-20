«Это не просто посылки»: как волонтеры Тукаевского района готовят помощь бойцам

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Тукаевском районе волонтерская работа для участников СВО не прекращается ни на день. Здесь сушат овощи для сухих супов, собирают травяные чаи, варят варенье из ягод, готовят печатные пряники по старинным рецептам, плетут маскировочные сети и собирают все необходимое для передовой. Недавно результатом этой работы стала 50-я колонна шефской помощи.

Особое внимание волонтеры уделяют продуктам, которые можно приготовить своими руками и отправить бойцам. Юные жители района помогают делать сухие супы: овощи – морковь, капусту и другие ингредиенты – мелко нарезают и сушат. Получается легкий и удобный паек, для приготовления которого достаточно добавить кипяток.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Не меньше внимания уделяют чаю. В специальные пакетики волонтеры складывают черный чай, шиповник, травы и ягоды. К заготовкам добавляют то, что выращивают сами жители района.

«Мы берем специальные пакетики для заварок. Выбираем разные чаи: черный, травы, шиповник, ягоды и заполняем наши пакетики», – рассказала волонтер Аделина Каримова.

Еще одно направление – домашние заготовки. Односельчане приносят ягоды из своих садов, из которых волонтеры варят и выпаривают варенье и джемы. Их расфасовывают по небольшим баночкам и вакуумируют. Также жители передают мед, который смешивают с имбирем, соленья и другие продукты.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

К чаю готовят и печатные пряники. Их делают в деревянных формах по рецептам, которые передаются из поколения в поколение.

«Тесто замешивается из достаточно древних рецептов – это традиции печатного пряника», – отметила волонтер Земфира Хурматуллина.

Такая работа требует времени и большого количества рук. В сборе помощи участвуют школьники, волонтеры, активисты, предприниматели и обычные жители района. Кто-то плетет маскировочные сети, кто-то изготавливает окопные свечи, другие собирают продукты, лекарства или помогают с ремонтом и подготовкой техники.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За время шефской помощи жители Тукаевского района уже передали более 340 тонн грузов. На счету волонтеров – более 4 тыс. маскировочных сетей, 14 тыс. окопных свечей и 50 единиц техники.

«Это не просто статистика, это помощь, поддержка для наших бойцов, для нашей победы», – подчеркнул глава Тукаевского района Камиль Назмиев.

Вместе с продуктами и вещами на передовую отправляют автомобили, мотоциклы, квадрокоптеры, строительные материалы и инструменты. По словам участника СВО Алмаза Нургалиева, особенно востребованы доски, саморезы, гвозди и другие материалы для обустройства блиндажей и полевых госпиталей.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Так, за каждой отправкой стоит большая работа десятков людей. Пока одна колонна уже отправилась к бойцам, волонтеры района приступили к подготовке следующей – 51-й.