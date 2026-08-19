Благотворительный концерт «Дети помогают детям» пройдет в Казани

Благотворительный концерт «Дети помогают детям» состоится 23 августа в Союзе композиторов в Казани. Собранные в рамках мероприятия средства направят на помощь хоспису имени Анжелы Вавиловой.

В концерте примут участие юные музыканты – лауреаты международных и всероссийских конкурсов. В программе заявлены выступления на фортепиано, скрипке, трубе, альте, домре и кларнете. Музыкальным руководителем станет заслуженная артистка Татарстана Татьяна Малышева-Джалиль.

Начало концерта запланировано на 17:00.

Программа «Дети помогают детям» действует с 2011 года. За это время ее участники оказывали помощь детским учреждениям, оплачивали лечение и приобретали оборудование для реабилитационных центров.

Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Лайонс клуб» («Клуб львов») при поддержке проекта «Искусство жить».