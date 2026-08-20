В Татарстане обсудили стратегию подготовки и удержания кадров в энергетике

Вопросы подготовки и удержания кадров в энергетической отрасли Татарстана обсудили сегодня на встрече клуба кадровиков «Главное – это люди» в АО «Татэнерго» в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Энергетическая отрасль Татарстана – крупный работодатель. Мы это видим по потребности: у нас 88 тысяч вакансий на рынке труда, 10% из них или более 8 тысяч предлагают наши крупные энергопредприятия. Это АО «Татэнерго», «Сетевая компания» и другие работодатели», – сообщила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В настоящее время энергетики нужны не только в энергетической отрасли, но и в машиностроении, транспорте, логистике. При этом требуются специалисты высокой квалификации, которые обладают достаточными компетенциями и могут обслуживать коммунальное, жилищное хозяйство, энергетические системы в нефтегазовом комплексе.

«Высокие потребности и запросы со стороны работодателей в отношении кадров ставят высокие требования к системе образования. В Татарстане есть высшие учебные заведения и среднеспециальные образовательные организации, которые готовят специалистов для энергетической отрасли»,– заметила Зарипова.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

По ее словам, в энергетической отрасли конкурентная заработная плата. В настоящее время в отрасли работает около 43 тысяч человек. В ближайшей перспективе до 2032 года число работающих увеличится до 45 тысяч.

«Мы собрались, чтобы обсудить, с какими проблемами сталкиваемся, над чем нужно работать, какие запросы ставить системе образования, как удерживать молодых специалистов в отрасли энергетики», – сказала Зарипова.

По данным Минтруда РТ, несмотря на высокий уровень заработной платы, молодые специалисты зачастую переезжают в другие регионы. Сейчас перед кадровиками стоит вопрос не только как удержать молодых специалистов, но и кем заместить тех, кто выходит на пенсию.

«Ежегодно в Татарстане 51 тысяча человек выходит на пенсию. В энергетической отрасли потребность составляет порядка 1,5 тысяч в течение пяти лет», – уточнила Зарипова.

Эти и другие вопросы обсудили сегодня представители кадровых служб энергетической отрасли совместно с коллегами из системы образования.

Ключевыми темами встречи стали подготовка кадров и связка «образование – индустрия», опыт HR-работы в крупной энергетической компании, трудовая адаптация молодых специалистов и управление человеческим фактором в условиях современных угроз, государственная политика по кадрам для энергетической отрасли и рынок труда в энергетике.

Во встрече приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, представители АО «Татэнерго», АО «Сетевая компания» и других предприятий и организаций.

В заключение встречи прошла торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан. Награды получили 26 работников энергетической отрасли, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности.