Популяризатор космических технологий, писатель и радиоведущий Дмитрий Конаныхин обрушился с критикой на поклонников СССР, считающих, что после крушения Советского Союза Россия ничего не добилась. По словам Конаныхина, современная Россия демонстрирует великолепные достижения в разработках уникальных лекарств и технологий.

«Первая в мире вакцина от рака. Первая в мире 3D-биопечать на орбите. Лучшая в мире вакцина от коронавируса. < … > Рекордными темпами построили отличные дороги. В условиях 32000 санкций Россия продолжает развиваться. В России сохраняется ажиотаж на высшее образование; победы школьников на международных олимпиадах давно затмили золото профессиональных спортсменов. По всей России строятся гигантские научные установки каждая размером с небольшой город. На улицах безопасно и чисто. < … > Внутренний туризм зашкаливает, гостиницы растут, как грибы», – пишет Конаныхин в МАКС.

Однако, по мнению писателя и радиоведущего, многие сторонники СССР скептически относятся к современным достижениям.

«Но над всей гигантской богатейшей Россией несется колоссальный неумолчный вой мужчин-поклонников Небесного СССР. Никто не проклинает так Россию и русских тружеников, как поклонники советских инфоцыган, торгующих байками о выдуманном золотом прошлом. Нигде, никогда, ни в одной стране нет такой секты мужских нытиков-неудачников», – возмущается он.

Конаныхин уверен: вышеуказанный тип сторонников СССР – «русофобы».

«Советский нытик как правило русофоб, русофоб оголтелый, лодырь чрезвычайный, оправдывающий свою лень и бесполезность круглосуточным нытьем. Секта нытиков. Они не видят и не хотят видеть достижений тружеников, учёных, созидателей будущего. Современная Россия вызывает у них буквально беснование, ярость, ненависть. По большому счету, эти поразительные сектанты слушают только своих проповедников, торгующих лозунгами "антисоветчик всегда русофоб" и "за 30 лет ничего Россия не создала, проедаем советские запасы"», – продолжил радиоведущий.

При этом, по мнению Конаныхина, ностальгирующие по СССР «нытики» являются идеальной аудиторией «отъявленных мошенников».

«Как правило, торговцы советским прошлым крайне богатые капиталисты, секретные сотрудники спецслужб и получатели многомиллионных заказов от совершенно капиталистических политтехнологических шаек < … >», – подытожил он, добавив, что «ноющие» поклонники Ленина и Сталина становятся похожими на «скачущих» сторонников киевского режима.