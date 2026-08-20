В Казани открылась «Новая волна 2026»: первые звезды вышли на дорожку

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026» торжественно открылся в Казани. Главная музыкальная площадка фестиваля – крытый концертный зал New Wave Hall, рассчитанный на 2 800 зрителей, – принял первые сотни гостей.

Музыкальный марафон продлится с 20 по 26 августа. В этом году за главный приз – статуэтку «Хрустальная волна» и призовой фонд в 9 000 000 рублей – поборются 12 молодых исполнителей из четырех стран мира: России, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Сегодняшний вечер открытия собрал целое созвездие российской эстрады. На сцену выходят председатель жюри Игорь Крутой, а также Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Алсу, Anna Asti, Сергей Лазарев, Люся Чеботина и многие другие топ-артисты. Ведущими торжественной церемонии стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

21 и 22 августа – трибьюты Юрия Антонова и Игоря Саруханова, а также первые конкурсные дни;

23 августа – традиционный «День жюри» и премьерные треки;

24 августа – юбилейный вечер Раймонда Паулса;

25 августа – масштабный Гала-концерт;

26 августа – торжественное закрытие и подведение итогов.

Оценивать конкурсантов по 10-балльной шкале будет звездное жюри во главе с Игорем Крутым, в состав которого вошли Игорь Матвиенко, Филипп Киркоров, Лолита, Олег Газманов, Алсу, Ани Лорак и другие мастера сцены.

Ведущие красной дорожки в этом году – Неприятный Пилягин и Надежда Сысоева