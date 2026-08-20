В Татарстане на ремонт дорог в 2026 году выделено свыше 20 млрд рублей

Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в текущем году продолжается реализация программы модернизации дорожно-уличной сети. На эти цели выделено свыше 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В рамках программы ведется капремонт дорог с асфальтобетонным покрытием (43 объекта), с переходным типом покрытия (43 объекта), улиц и проездов населенных пунктов (43 объекта), а также дорожно-уличной сети во всех муниципальных образованиях (912 объектов). Всего планируется привести в нормативное состояние более 1 273 км местных дорог. На текущий момент выполнение работ составляет 55%.

«Наша задача – не просто отремонтировать километры полотна, а улучшить качество жизни в каждом муниципалитете, сделать передвижение по республике удобным и безопасным в любое время года», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

В рамках основной программы также запланированы строительство и реконструкция дорог местного значения (44,4 км), ремонт подъездов к садовым обществам (12 км), к фермерским хозяйствам и животноводческим комплексам (5 км), а также подъездных путей к учреждениям отдыха и оздоровления детей и молодежи (2 км). Общий объем финансирования дорожных работ на 2026 год составляет более 90 млрд рублей.

Общая протяженность дорог местного значения – 25 523 км, из них 11 777 км с асфальтобетонным покрытием, 6 257 км с щебеночным и 7 488 км грунтовые.