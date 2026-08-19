В Актаныше создадут местное отделение Ассоциации ветеранов СВО
В Актанышском районе создадут местное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Вопрос обсудили на круглом столе с участием главы района Ленара Зарипова, депутата Госсовета Татарстана Эдуарда Шарафиева и помощника Премьер-министра республики, генерал-лейтенанта Владимира Майстренко.
Основное внимание участники встречи уделили направлениям работы будущего отделения. По словам Ленара Зарипова, организация должна заниматься не формальными мероприятиями, а решением конкретных вопросов ветеранов и их семей.
«Важно не работать для формальности, а заниматься реальными проблемами наших ребят», – подчеркнул глава района.
В Актанышском районе уже есть опыт объединения ветеранов. Здесь много лет работает «Боевое братство», в которое входят ветераны Афганистана, Чеченских кампаний, участники СВО и представители различных родов войск. Организацию возглавляет Насим Загрутдинов, который также отвечает за мобилизационную работу в районной администрации.
Учитывая его опыт и авторитет среди ветеранского сообщества, участники встречи решили доверить Загрутдинову руководство новым местным отделением Ассоциации ветеранов СВО.
Предполагается, что новая структура объединит уже существующие направления работы и позволит системнее взаимодействовать с ветеранами.
В числе приоритетов – адресное сопровождение участников СВО, помощь в решении социальных и бытовых вопросов, а также поддержка их семей.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.