В Актаныше создадут местное отделение Ассоциации ветеранов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе создадут местное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Вопрос обсудили на круглом столе с участием главы района Ленара Зарипова, депутата Госсовета Татарстана Эдуарда Шарафиева и помощника Премьер-министра республики, генерал-лейтенанта Владимира Майстренко.

Основное внимание участники встречи уделили направлениям работы будущего отделения. По словам Ленара Зарипова, организация должна заниматься не формальными мероприятиями, а решением конкретных вопросов ветеранов и их семей.

«Важно не работать для формальности, а заниматься реальными проблемами наших ребят», – подчеркнул глава района.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе уже есть опыт объединения ветеранов. Здесь много лет работает «Боевое братство», в которое входят ветераны Афганистана, Чеченских кампаний, участники СВО и представители различных родов войск. Организацию возглавляет Насим Загрутдинов, который также отвечает за мобилизационную работу в районной администрации.

Учитывая его опыт и авторитет среди ветеранского сообщества, участники встречи решили доверить Загрутдинову руководство новым местным отделением Ассоциации ветеранов СВО.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Предполагается, что новая структура объединит уже существующие направления работы и позволит системнее взаимодействовать с ветеранами.

В числе приоритетов – адресное сопровождение участников СВО, помощь в решении социальных и бытовых вопросов, а также поддержка их семей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой