Дети из Татарстана отправятся в лагерь в Абу-Даби на осенних каникулах

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Международная лагерная смена, куда отправятся почти 70 детей из Татарстана, пройдет с 27 октября по 4 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа» Арсений Каримов в своем канале в МАКС со ссылкой на помощника Раиса РТ, руководителя «Движения первых» в республике Тимура Сулейманова.

«Общая команда республики, вместе с вожатыми, составит около 80 человек. Со стороны ОАЭ также ждем от 50 до 100 ребят. Будет насыщенная культурная и образовательная программы. Они получат возможность встретиться с теми ребятами, с кем общались онлайн через школьные клубы дипломатии», – пояснил Сулейманов.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.