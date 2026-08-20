Ветеран СВО из Лаишевского района нашел работу с зарплатой 160 тыс. рублей

Ветеран СВО из Лаишевского района Олег нашел работу с помощью Кадрового центра «Работа России». Сейчас он трудится в мобильной огневой группе «Таиф НК АЗС», его зарплата составляет 160 тыс. рублей.

До мобилизации Олег работал на птицефабрике «Державинская». С началом специальной военной операции он ушел добровольцем на фронт. После возвращения мужчина решил продолжить трудовую деятельность и в октябре 2025 года обратился в Кадровый центр «Работа России» по Лаишевскому району.

Уже в ноябре специалисты помогли ему устроиться упаковщиком в ООО «Технология чистоты» со сменным графиком.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

В августе 2026 года Олег вновь пришел в кадровый центр. На этот раз специалисты предложили ему работу в мобильных огневых группах «Таиф НК АЗС» с зарплатой 160 тыс. рублей и графиком два месяца работы через два месяца.

Все необходимые медицинские комиссии ветеран прошел всего за два дня и уже приступил к работе.

Помощь в трудоустройстве оказывается в рамках нацпроекта «Кадры». Программа предусматривает не только содействие в поиске работы, но и профессиональное обучение, переобучение и помощь в построении карьерной траектории. До 2029 года в России планируется обновить сеть кадровых центров, а работодатели смогут получать адресную поддержку в подготовке специалистов.