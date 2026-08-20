Аграрии Татарстана собрали второй миллион тонн зерна. Зерновые и зернобобовые обмолочены с 531 тыс. га, что составляет 48% от уборочной площади этих культур, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На сегодня в республике намолочено более 2 млн тонн зерна при урожайности 38,1 ц/га. По количеству собранного зерна лидирует Мензелинский район – 108 тыс. тонн. На втором месте Тетюшский район – 91 тыс. тонн, на третьем месте Алексеевский район – 83 тыс. тонн», – отметили в министерстве.

Самая высокая урожайность зерновых сейчас наблюдается в Тетюшском районе – 56,3 ц/га, а также в Аксубаевском, Заинском и Мензелинском районах.