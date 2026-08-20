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Происшествия 20 августа 2026 14:36

В «Сыроварне» в центре Казани нашли просрочку, насекомых и кишечную палочку

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В «Сыроварне» в центре Казани нашли просрочку, насекомых и кишечную палочку
Фото: © «Татар-информ»

Грубые нарушения санитарного законодательства выявили специалисты Роспотребнадзора в ресторане «Сыроварня», расположенном в парке «Черное озеро» в центре Казани. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Проверка показала, что в производственных помещениях были обнаружены насекомые, а в цехах не проводилась влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, производственные столы не были промаркированы, а разделочные доски для сырой и готовой продукции хранились вместе.

Помимо этого, специалисты выявили продукцию с истекшим сроком годности, а также без маркировки. В отобранных готовых блюдах и смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщает ГУФССП России по РТ, суд приостановил деятельность заведения на 60 суток. Вход опечатан, приставы контролируют соблюдение запрета на осуществление деятельности ресторана.

#управление роспотребнадзора РТ #рестораны Казани #центр казани
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