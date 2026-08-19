Стала известна деловая программа Салона «Комплексная безопасность-2026»

Фото: пресс-служба Международного салона «Комплексная безопасность»

С 3-го по 5 сентября в Казани впервые пройдет XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». Ключевая составляющая мероприятия – деловая программа из более 20 конференций, круглых столов и стратегических сессий с участием ведущих экспертов.

Главным событием первого дня станет III Международная научно-практическая конференция «Обеспечение безопасности нефтяных объектов», организованная совместно с Арабским университетом наук о безопасности им. Наифа. Конференция продлится два дня, в течение которых эксперты обменяются опытом оценки рисков и смягчения последствий стихийных бедствий.

Также в этот день пройдет стратегическая сессия «Сертификация в области пожарной безопасности. Прошлое. Настоящее. Будущее», на которой будет подписано соглашение между Академией Государственной противопожарной службы МЧС России и Международной ассоциацией «Антиконтрафакт» по развитию молодежного движения и мониторинга интернет-магазинов на контрафактную пожарно-техническую продукцию.

Среди других мероприятий 3 сентября – заседание Совета ректоров ведомственных вузов МЧС России, конференция по взаимодействию с добровольческими организациями, круглый стол по использованию данных дистанционного зондирования Земли для мониторинга и предупреждения ЧС, а также международная научно-практическая конференция «Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций».

На следующий день пройдет пленарное заседание Салона, а также стратегическая сессия «Безопасная Арктика – 2027», где участники обсудят концепцию проведения масштабных учений в Арктике – регионе, где крупные проекты требуют принципиально новых подходов к обеспечению безопасности.

Также 4 сентября пройдет межведомственный круглый стол, на котором обсудят организацию полевых госпиталей и медицинской эвакуации. Отдельный семинар будет посвящен безопасности аккумуляторов в электромобилях и бытовой технике.

День завершится панельной дискуссией «Молодежь как драйвер развития страны». На ней участники молодежных советов МЧС России обсудят, как молодежь и ее инициативы влияют на региональные стандарты безопасности и политику ведомства.

Также в деловой программе Салона – заседание рабочей группы по разработке проекта изменений в техническом регламенте ЕАЭС о требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения,международный круглый стол по трансформации системы подготовки пожарных и спасателей в странах МОГО, круглый стол экспертов чрезвычайных ведомств стран ШОС, а также заседание технического комитета по стандартизации «Пожарная безопасность».