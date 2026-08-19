Книги о Тукае и Джалиле представят на Днях культуры Татарстана в Москве

Татарское книжное издательство примет участие в Днях культуры Татарстана в Москве. В рамках программы 20 августа пройдет творческая встреча с писателями, а 22 августа издательство представит около 200 наименований книг в Международном доме музыки, сообщает Издательство в канале в МАКСе.

Дни культуры Татарстана ежегодно проводят по инициативе Полномочного представительства республики в России.

Творческая встреча с писателями начнется 20 августа в 15:30 в Татарском культурном центре Москвы по адресу Малый Татарский переулок, 8. Вход будет свободным.

Медиапродюсер Венера Шамсутдинова представит книжные новинки, среди которых новые издания о Габдулле Тукае и Мусе Джалиле.

Заведующий художественной редакцией Татарского книжного издательства Галимьян Гильманов познакомит посетителей со своими популярными романами «Албастылар» («Злые духи») и «Албастылар – 2».

Доктор филологических наук, автор издательства Алексей Арзамазов презентует самоучитель татарского языка. Книга выпущена при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

Еще одно мероприятие с участием издательства состоится 22 августа. В 18:00 в Международном доме музыки начнется торжественный концерт мастеров искусств Татарстана. В фойе концертного зала Татарское книжное издательство развернет экспозицию из 200 наименований. В нее войдут как книжные новинки, так и классические произведения.

Фото: https://max.ru/id1655506417_gos