Игорь Крутой рассказал, почему «Новая волна» второй год подряд проходит в Казани

Председатель жюри, народный артист России Игорь Крутой на красной дорожке торжественного открытия международного фестиваля «Новая волна» в Казани рассказал, чем его пленила местная публика, а также прокомментировал принципы отбора участников.

По словам Крутого, за более чем двадцатилетнюю историю фестиваля его географические локации – Юрмала, Сочи и Казань – сформировали совершенно уникальную атмосферу и сценическую драматургию.

«Публика всех трех городов совершенно разная. В Юрмале была своя драматургия: каждый одевался, прихорашивался, это был выход в свет, и, снимая зал, можно было получать отдельную историю. В Сочи все проходило более демократично. А в Казани реакция на любую песню и на любое появление артиста просто сногсшибательная! Этим меня и пленила Казань – она вызывает у артистов сумасшедший драйв и эмоции. Даже премьеры, которые всегда воспринимаются с осторожностью, здесь встречают здорово», – отметил композитор.

Игорь Крутой также добавил, что для Казани пока может быть непривычным то огромное количество звезд первой величины, которое одновременно оказывается на одной сцене, однако результаты проведения конкурса в столице Татарстана показывают высокий уровень организации и теплый прием.

Отвечая на вопрос о представленности местных исполнителей в конкурсной программе, председатель жюри подчеркнул, что главными критериями отбора остаются исключительно вокальное мастерство и профессионализм, без какой-либо политики.

«Исполнитель из Татарстана заявился и честно прошел все этапные отборы. Я стараюсь вообще не вмешиваться в политику. Мы еще когда-то с Раймондом Паулсом, начиная «Новую волну», гуляли по Юрмале и договорились: самое главное – чтобы не было политики, чтобы никто не указывал, кто должен быть лауреатом и какие артисты должны участвовать», – отметил Игорь Крутой.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2026» проходит в Казани с 20 по 26 августа. В этом году за главную награду – статуэтку «Хрустальная волна» – и призовой фонд в размере 9 000 000 рублей соревнуются 12 молодых артистов из четырех стран: России, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Выступления участников оценивает жюри под председательством народного артиста России Игоря Крутого, в состав которого вошли Филипп Киркоров, Игорь Матвиенко, Лолита, Олег Газманов, Алсу, Ани Лорак, Anna Asti, Люся Чеботина и другие звезды эстрады. Программа фестиваля включает три конкурсных дня, трибьюты Юрия Антонова и Игоря Саруханова, юбилейный вечер Раймонда Паулса, а также гала-концерты.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»